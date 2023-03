Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: 20-jähriger Mann zwischen Spantekow und Neuenkirchen nach Baumunfall schwer verletzt

Anklam (LK VG) (ots)

Am 26.03.2023 gegen 07:30 Uhr ereignete sich auf der K 58 zwischen Spantekow und Neuenkirchen ein Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Personen. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam der 20-jährige deutsche Fahrzeugführer mit einem PKW BMW aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem Straßenbaum. Der in dem PKW eingeklemmte Fahrzeugführer musste durch Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Spantekow und Krien geborgen werden und kam für die weitere medizinische Behandlung mit einen Rettungshubschrauber in das Krankenhaus nach Neubrandenburg. Dort werden auch Maßnahmen zur Überprüfung der Fahrtüchtigkeit des Mannes durchgeführt. Am PKW BMW entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 10.000 EUR. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und wurde deshalb durch einen Abschleppdienst geborgen. Die K 58 musste aufgrund der Einsatz-und Bergungsmaßnahmen für ungefähr 90 Minuten voll gesperrt werden.

