Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person zwischen Penzlin und Lapitz

Waren (LK MSE) (ots)

Am 25.03.2023, gegen 17:55 Uhr, ereignete sich zwischen Lapitz und Penzlin ein Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person. Nach derzeitigem Erkenntnisstand befuhr ein 24-jähriger slowakische Fahrzeugführer mit seinem PKW Fiat die K 77 aus Penzlin kommend in Richtung Lapitz, kam aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte anschließend gegen einen Straßenbaum. Dabei wurde der Fahrzeugführer schwer verletzt. Während der Verkehrsunfallaufnahme nahmen die eingesetzten Beamten des Polizeihauptreviers Waren Alkoholgeruch in der Atemluft des 24-jährigen slowakischen Fahrzeugführers wahr. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,00 Promille. Aufgrund seiner schweren Verletzungen musste der Fahrer des verunfallten PKW Fiat mit dem Rettungswagen in das Klinikum nach Neubrandenburg verbracht werden. Der PKW Fiat war nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Der durch den Unfall entstandene Sachschaden wird auf ca. 15.000 Euro geschätzt. Neben der eingesetzten Funkstreifenbesatzung des PHR Waren waren auch 11 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Penzlin sowie eine Spezialfirma zur Reinigung der Fahrbahn wegen der ausgelaufenen Betriebsstoffe vor Ort im Einsatz. Aufgrund der bei dem Fahrzeugführer festgestellten 2,00 Promille wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet und eine Anzeige wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffes in den Straßenverkehr erstattet. im Auftrag Marco Sellke Polizeihauptkommissar Dezernat 1 / Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Neubrandenburg Stargarder Straße 6 17033 Neubrandenburg Tel.: 0395/5582 2131

