POL-WAF: Drensteinfurt - Rinkerode. Aufmerksamer Zeuge benachrichtigt Polizei - Zwei Männer festgenommen

Warendorf (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge verständigte am frühen Sonntagmorgen (26.03.2023, 5.50 Uhr) die Polizei Warendorf. Der Mann hatte zwei Personen beobachtet, die mit Taschenlampen in abgestellte Fahrzeuge leuchteten. Kurze Zeit später hörte der Zeuge die Alarmanlage eines Fahrzeuges und sah, wie die verdächtigen Personen davon liefen. Unter anderem aufgrund der Personenbeschreibung stellten die eingesetzte Polizeibeamten im nahen Umfeld zwei Männer fest. Diese versuchten sich zunächst der Kontrolle zu entziehen, wurden aber im Verlauf angetroffen, kontrolliert und vorläufig festgenommen. Die Polizei geht nach ersten Ermittlungen davon aus, dass die beiden 29- und 35-jährigen Männer für mehrere Kfz.- Aufbrüche in Rinkerode in Fragen kommen. Die weiteren Ermittlungen dauern zur Zeit an. Die Polizei bittet deshalb Zeugen, die in der Nacht von Samstag (25.03.2023) auf Sonntag (26.03.2023) verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich bei der Polizeiwache Ahlen, Telefon 02382-9650 oder unter der E-Mail-Adresse poststelle.warendorf@polizei.nrw.de zu melden.

