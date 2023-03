Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Zwei Leichtverletzte und hoher Sachschaden nach Verkehrsunfall

Warendorf (ots)

Zwei Leichtverletzte und ein geschätzter Sachschaden von 40.500 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitag, 24.3.2023, 10.15 Uhr auf der Straße Am Bahndamm in Ahlen ereignet hat. Ein 65-jähriger Ahlener fuhr mit seinem Auto vom rechten Fahrbahnrand an, um zu wenden. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw eines 58-jährigen Ahleners, der die Straße Am Bahndamm befuhr. Dessen Pkw schleuderte anschließend gegen einen Mauer, die wie die Fahrzeuge beschädigt wurde. Bei dem Unfall verletzten sich der 58-Jährige sowie eine 81-jährige Beifahrerin im Auto des 65-Jährigen leicht.

