POL-PDNR: Unfallflucht

Asbach (ots) - In den frühen Morgenstunden des 11.06.2023 kam es in der Bonner Straße in Asbach-Germscheid zu einem Fahrzeugbrand an einem abgestellten PKW. Nach ersten Erkenntnissen geriet das Fahrzeug infolge eines technischen Defekts in Vollbrand und musste durch die Feuerwehr Asbach abgelöscht werden. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Neuwied/Rhein Pressestelle Telefon: 02631-878-0 www.polizei.rlp.de/pd.neuwied Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind ...

