Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Unfall durch Trunkenheit

Asbach (ots)

Am 10.06.2023 kam es gegen 16:46 Uhr zu einem Unfall in der Talstraße in Asbach. Ein 66-jähriger Motorradfahrer kam, vermutlich infolge starker Alkoholisierung, im Bereich des dortigen Kreisels zu Fall. Der Fahrer verletzte sich leicht und entfernte sich zunächst zu Fuß von der Unfallstelle. Durch die eingesetzten Beamten der PI Straßenhaus konnte der Flüchtige gestellt werden. Die Person wurde ins Krankenhaus verbracht. Ein Atemalkoholtest ergab 1,26 Promille, so dass eine Blutentnahme und die Sicherstellung des Führerscheins erforderlich wurden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell