Polizei Hagen

POL-HA: Rollerfahrer stürzt und verletzt sich leicht

Hagen-Eilpe (ots)

In der Franzstraße verletzte sich ein Rollerfahrer am Donnerstag (20.04.) bei einem Unfall. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen fuhr der 23-Jährige gegen 20 Uhr an einer Garageneinfahrt vorbei. Zeitgleich wollte ein 34-Jähriger mit seinem Opel in dieser Wenden. Der Zweiradfahrer bremste stark, als er den Opel sah, geriet ins Rutschen und stürzte anschließend zu Boden. Zu einem Zusammenstoß mit dem Opel des 34-Jährigen kam es jedoch nicht. Der 23-jährige Hagener zog sich leichte Verletzungen zu, er gab an, keine Behandlung durch eine Rettungswagenbesatzung zu benötigen. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell