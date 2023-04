Polizei Hagen

POL-HA: Erneute Kontrollen des Schwerpunktdienstes der Polizei Hagen

Hagen-Mitte (ots)

Am Donnerstag (20.04.) führt der Schwerpunktdienst der Polizei Hagen erneut eine Vielzahl von Kontrollen im Bereich des Hauptbahnhofes durch.

Bereits um 08.30 Uhr trafen die Beamten auf einen 39-jährigen Hagener, der sich am ZOB aufhielt. Er führte in seinem Socken ein Druckverschlusstütchen mit Amphetaminen mit sich. Das Rauschgift wurde beschlagnahmt und ein Strafverfahren eingeleitet. Kurz darauf kontrollierten die Einsatzkräfte gegen 9 Uhr einen 25-jährigen Mann aus Kerpen, der mit dem Zug abreisen wollte. Dieser führte in einem Überraschungsei Amphetamine mit sich. Das Rauschgift wurde ebenfalls beschlagnahmt und ein Strafverfahren eingeleitet. Begleitet wurde der Mann von seinem 23-jährigen Freund, welcher in Hagen wohnt. Dieser roch vor Ort so stark und auffällig nach Marihuana, dass die Polizisten auch ihn kontrollierten. Bei der Durchsuchung des Mannes konnten zwei angerauchte Joints aufgefunden werden. Auch die Joints wurden beschlagnahmt und gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Weiterhin konnten bei einem 17 Jahre alten Schwelmer ein verbotenes Einhandmesser aufgefunden werden. Dieses unterliegt dem Führungsverbot. Eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz wurde entsprechend gefertigt. Ein 24 Jahre alter Mann aus Hagen führte ebenfalls ein verbotenes Messer mit sich. Auch gegen ihn wird nun ermittelt. Die Messer sind nun in Verwahrung bei der Polizei.

Neben zahlreichen Bürgergesprächen wurden zudem noch mehrere Personen schriftlich verwarnt, die an der Ampelanlage am ZOB bei Rotlicht querten.

Der Bereich des Hagener Hauptbahnhofes fällt in den Konzeptbereich des Polizeipräsidiums Hagen - es finden regelmäßige Kontrollen statt, um für Sicherheit zu sorgen und das subjektive Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger zu stärken. (arn)

