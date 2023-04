Polizei Hagen

POL-HA: Polizistin tritt Tür ein - Hagenerin schläft, während Essen brannte

Hagen-Hochschulviertel (ots)

Mittwoch (19.04.) eilten Polizisten gegen 5.25 Uhr in die Haldener Straße, da aus der Wohnung eines Mehrfamilienhauses eine deutliche Rauchentwicklung erkennbar war. Eine Streifenwagenbesatzung, die zuerst am Einsatzort war, entschied sich die betroffene Wohnung zu betreten. Eine Polizistin trat die Tür ein und verschaffte den Beamten so Zugang. Die Einsatzkräfte fanden die 19-jährige Mieterin schlafend auf ihrem Bett vor. In der Küche stand Essen auf dem eingeschalteten Herd, welches in der Zwischenzeit Feuer gefangen hatte. Es mussten glücklicherweise keine Löscharbeiten durchgeführt werden. Die junge Hagenerin wurde vorsorglich durch einen Notarzt untersucht, war jedoch unverletzt. Sie konnte in ihrer Wohnung bleiben. (arn)

