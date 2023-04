Polizei Hagen

POL-HA: Öffentlichkeitsfahndung nach Unterschlagung eines Smartphones - Wer kennt diese Frau?

Hagen (ots)

Bereits am 13.11.2022 zeigte eine 21-jährige Gevelsbergerin bei der Polizei die Fundunterschlagung ihres in einem Hagener Kino verlorenen Smartphones an. Zwischen 20.30 Uhr und 23.00 Uhr hielt sich die Frau in dem Kinosaal auf und stellte später fest, dass ihr Handy vermutlich aus ihrer Jackentasche gefallen war. Als sie daraufhin bei Mitarbeitern nachfragte, sagten diese ihr, dass in dem Saal kein Handy gefunden wurde und es auch niemand als Fundsache abgegeben hat. Der 21-Jährigen gelang es, das Handy am 18.11.2022 in dem Einkaufszentrum "Marler Stern" in Marl zu orten. Eine bislang unbekannte Frau betrat dort mit dem Smartphone der Gevelsbergerin einen Handyladen und wollte es auf Funktionstüchtigkeit prüfen lassen. Dabei wurde sie von Überwachungskameras gefilmt. Zur Veröffentlichung dieser Aufnahmen liegt nun ein Gerichtsbeschluss vor. Zeugen, die Angaben zur Identität oder zum Aufenthaltsort der Frau machen können, melden sich bitte unter der Rufnummer 02331-986 2066. (sen)

Zu den Fotos gelangen Sie über den folgenden Link:

https://polizei.nrw/fahndung/103663

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell