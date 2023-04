Polizei Hagen

POL-HA: Hagenerin stößt aufgrund medizinischen Notfalls mit geparkten Fahrzeugen zusammen

Hagen-Hochschulviertel (ots)

In der Feithstraße stieß eine VW-Fahrerin am Mittwoch (19.04.) gegen 14.15 Uhr mit einem geparkten Hundai und einem Citroen zusammen. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen fuhr die 72-Jährige in Richtung Weißdornstraße. Kurz nach der Einmündung kam sie nach links ab und kollidierte mit den beiden geparkten Autos. Derzeit gibt es Hinweise darauf, dass es aufgrund eines medizinischen Notfalls zu dem Unfall kam. Die Hagenerin erlitt leichte Verletzungen und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Der VW musste abgeschleppt werden. Der durch die Polizei geschätzte Sachschaden liegt bei rund 13.000 Euro. (arn)

