POL-HA: Ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss unterwegs

Hagen (ots) - Bereits am 13.11.2022 zeigte eine 21-jährige Gevelsbergerin bei der Polizei die Fundunterschlagung ihres in einem Hagener Kino verlorenen Smartphones an. Zwischen 20.30 Uhr und 23.00 Uhr hielt sich die Frau in dem Kinosaal auf und stellte später fest, dass ihr Handy vermutlich aus ihrer Jackentasche ...

mehr