Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Möglingen: Zwei leicht Verletzte nach Verkehrsunfall

Ludwigsburg (ots)

Zwei Fußgängerinnen im Alter von 42 und 59 Jahre wurden am Montag (10.04.2023) bei einem Verkehrsunfall in der Münchinger Straße in Möglingen leicht verletzt. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge war ein 59 Jahre alter VW-Lenker gegen 14.10 Uhr in der Bachstraße unterwegs. Aus bislang ungeklärte Ursache fuhr er an der Einmündung zur Münchinger Straße geradeaus über diese hinweg und geriet auf den Gehweg der gegenüberliegenden Fahrbahnseite. Dort lief zu diesem Zeitpunkt eine fünfköpfige Personengruppe, von dieser zwei Frauen leicht von dem VW touchiert wurden. Beide wurden vor Ort vom Rettungsdienst medizinisch versorgt. Ein Transport in ein Krankenhaus war nicht erforderlich. Gegen den 59-Jährigen wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung und fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. Zeugen die Beobachtungen in diesem Zusammenhang machten oder gar selbst gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter der Tel. 07154 1313-0 oder per E-Mail an kornwestheim.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Kornwestheim in Verbindung zu setzen.

