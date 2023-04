Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Korntal-Münchingen: Zeugen nach Straßenverkehrsgefährdung gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Ditzingen sucht sowohl Zeugen als auch mögliche Geschädigte einer Straßenverkehrsgefährdung, zu der es am Montag (10.04.2023) gegen 10.30 Uhr in Korntal-Münchingen kam. Eine 38-Jährige war gemeinsam mit ihrem sechs Jahre alten Sohn mit Fahrrädern unterwegs und fuhr die Straße "Am Lotterberg" vom "Grünen Heiner" in Richtung Korntal-Münchingen entlang. In einer engen Kurve wollten die beiden nach links in einen Feldweg abzubiegen. Noch bevor sich die Radfahrenden hierzu in Richtung Fahrbahnmitte einordneten, kam ihnen ein noch unbekannter Lenker eines dunklen BMW Mini mit Leonberger Kennzeichen (LEO-) entgegen. Da dieser mutmaßlich mit überhöhter Geschwindigkeit fuhr, geriet er auf die Gegenfahrbahn. Die 38-Jährige und ihr Sohn konnten eine Kollision nur durch eine Gefahrenbremsung und ein Ausweichmanöver verhindern. Der Unbekannte fuhr weiter in Richtung "Grüner Heiner". Dabei könnte er durch seine Fahrweise weitere Verkehrsteilnehmer gefährdet haben. Zeugenhinweise werden unter der Tel. 07156 4352-0 oder per E-Mail an ditzingen.prev@polizei.bwl.de beim Polizeirevier Ditzingen entgegengenommen.

