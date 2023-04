Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg-West: Verkehrsunfallflucht mit Zeugenaufruf

Ludwigsburg (ots)

Im Rahmen einer Streifenfahrt konnte am späten Sonntagabend ein Kraftrad ohne gültiges Kennzeichen im Bereich der Johannesstraße / Weimarstraße festgestellt werden. Beim Erblicken des Einsatzfahrzeugs ergriff der unbekannte Lenker die Flucht. Noch während das Kraftrad in Bewegung war, stieg der Fahrer ab und flüchtete fußläufig in Richtung des Bildungszentrums-West/Rundsporthalle. Das Kraftrad prallte derweil gegen einen geparkten Pkw und es entstand ein Sachschaden von circa 3.500 Euro. Zeugen, die Hinweise zu dem Verursacher geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Ludwigsburg Tel. 07141 185353 oder per Mail unter ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de in Verbindung zu setzen.

