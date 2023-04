Polizei Hagen

POL-HA: Polizei sucht Zeugen nach gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr

Hagen-Altenhagen (ots)

In der Stadionstraße in Altenhagen konnte am Montag (17.04.) gegen 14.30 Uhr festgestellt werden, dass ein Schacht in der Mitte der Straße, zwischen der PKW- und Busspur gelegen, offen lag. Es fehlt der zugehörige Gullideckel, der auch im nahen Umfeld nicht auffindbar war. Die Polizei sicherte die Gefahrenstelle mit Flatterband ab und fertigte eine Strafanzeige wegen Diebstahls sowie wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 zu melden. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell