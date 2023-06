POL-PDNR: Wissen - Erneuter Gasaustritt in Bitzen

Wissen (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag, 09. auf 10.06.2023, entwendeten unbekannte Täter von einem in der Bahnhofstraße in Wissen geparkten Firmenwagen der Marke Fiat das hintere amtliche Kennzeichen AK-AX 170. Wer Hinweise zu der Straftat geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiwache Wissen unter der Telefonnummer 02742/ 9350 oder per Mail unter pwwissen@polizei.rlp.de zu melden. Rückfragen bitte ...

mehr