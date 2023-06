Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Diebstahl eines amtlichen Kennzeichens

Wissen (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag, 09. auf 10.06.2023, entwendeten unbekannte Täter von einem in der Bahnhofstraße in Wissen geparkten Firmenwagen der Marke Fiat das hintere amtliche Kennzeichen AK-AX 170. Wer Hinweise zu der Straftat geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiwache Wissen unter der Telefonnummer 02742/ 9350 oder per Mail unter pwwissen@polizei.rlp.de zu melden.

