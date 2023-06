POL-PDNR: Fahrer unter Drogeneinfluss

Wissen (ots) - Am frühen Freitagmorgen, 09.06.2023, ereignete sich in einem Haus in Bitzen eine Verpuffung. Gegen 05:30 Uhr kam es zu einem deutlich hörbaren Knallgeräusch, das die Hausbewohner und Anwohner weckte. Über die Rettungsleistelle in Montabaur wurden die Feuerwehr von Hamm sowie die Polizei Wissen alarmiert. Erst vor drei Tagen, Dienstag, 06.06.2023, kam es in derselben Straße in Bitzen auf einem ...

mehr