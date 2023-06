Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Polizei - Helfer in jeglicher Not

Linz am Rhein (ots)

Am frühen Freitagabend meldete sich eine verzweifelte 54-Jährige Fahrzeugführerin bei der Polizeiinspektion Linz am Rhein. Die Dame aus der Verbandsgemeinde Asbach hatte eine Fahrzeugpanne erlitten und musste nun bereits seit mehreren Stunden auf den Abschleppdienstleister warten. In Anbetracht der brütenden Hitze fühlte sie sich bereits dehydriert und bat deshalb darum, ihr eine Flasche Wasser zu bringen. Die Polizeibeamten schritten somit in eher unüblicher Weise zur Tat und brachten der Gestrandeten eine Flasche Wasser, sowie ein paar Schokokekse. Zur Begeisterung der 54-Jährigen blieb es aber nicht nur bei der Wasserlieferung, sondern machten die Polizeibeamten auch im Handumdrehen das Fahrzeug wieder fahrbereit. Der Abschleppdienst konnte also abbestellt und der Heimweg angetreten werden.

