Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Ringe gestohlen

Weimar (ots)

Am 03.05.2023 gegen 16:15 Uhr betrat ein bislang unbekannter Mann die Räume eines Juwelier-Landens in Weimar, Am Palais. Hier gab er gegenüber dem Juwelier an, eine Kette für seine Freundin kaufen zu wollen. Da im Sortiment keine Ketten vorhanden waren, schlug ihm der Geschäftsinhaber Trauringe vor, die sich in einer Vitrine befanden. Der Juwelier nahm die Ringe aus der Auslage, um sie dem Kunden zu zeigen. Dieser betrachtete daraufhin die Ringe und nahm jeden einzelnen in die Hand. Das missfiel dem Juwelier und er wies den Kunden zurecht. Der verliess daraufhin das Geschäft. Als der Inhaber die Schmuckstücke zurück in die Vitrine legen wollte, bermerkte er, dass statt der gezeigten sieben Ring-Paare nur noch sechs vorhanden waren. Die entwendeten Trauringe haben einen Wert von 1.800 Euro.

Der Täter wird wie folgte beschrieben:

männlich, ca. 170 cm gross, schlank, kurze schwarze Haare, drei Tage-Bart, Tattoo am rechten Unterarm, brauner Rollkragenpullover, blaue Jeans, weiß-blaue Sportschuhe, südländischer Typ. Der Mann sprach gebrochen Deutsch/Englisch

