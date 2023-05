Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mit Radfahrer kollidiert

Weimar (ots)

Am 03.05.2023 gegen 10:30 Uhr befuhr ein 22-jähriger Radfahrer die Steubenstraße in Richtung Wielandplatz. Der Fahrer eines Pkw Citroen fuhr hinter dem jungen Mann in gleicher Richtung. Der Pkw- Fahrer setzte zum überholen an und touchierte beim Vorbeifahren den Radfahrer am linken Arm. Dieser verlor dadurch die Kontrolle über das Rad, geriet ins Straucheln und stürzte in der weiteren Folge. Dabei zog er sich Verletzungen am Knie und Ellenbogen zu. Der Fahrer des Citroen fuhr zunächst weiter, da er die Berührung nicht bemerkt hatte, konnte dann aber ermittelt werden.

