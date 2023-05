LPI-J: Frontalzusammenstoß am Morgen

Jena (ots) - In den frühen Mittagsstunden erging am Dienstag die Mitteilung, dass eine männliche Person unbefugt und mit bestehendem Hausverbot in der Marktpassage sei. Die eingesetzten Beamten trafen den 32-Jährigen an, belehrten ihn und verwiesen ihn der Örtlichkeit. Die Anzeige gab es obendrauf. Nur knapp zwei Stunden später war der besagte 32-Jährige erneut Auslöser eines Polizeieinsatzes. Nur dieses Mal hatte er sich Verstärkung geholt, einen 41-jährigen ...

