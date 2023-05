Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zweifach aufgefallen

Jena (ots)

In den frühen Mittagsstunden erging am Dienstag die Mitteilung, dass eine männliche Person unbefugt und mit bestehendem Hausverbot in der Marktpassage sei. Die eingesetzten Beamten trafen den 32-Jährigen an, belehrten ihn und verwiesen ihn der Örtlichkeit. Die Anzeige gab es obendrauf. Nur knapp zwei Stunden später war der besagte 32-Jährige erneut Auslöser eines Polizeieinsatzes. Nur dieses Mal hatte er sich Verstärkung geholt, einen 41-jährigen Bekannten. Beide begaben sich sodann in die öffentliche Toilette am Markt und hörten lautstark Musik. Da dies jedoch gegen die Hausordnung verstößt, erfolgte abermals der Platzverweis und die entsprechende Anzeigenfertigung.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell