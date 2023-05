LPI-J: Gefährlicher Fund im Wald

Weimar (ots) - In der Zeit vom 28.04.2023, 15:00 Uhr und dem 02.05.2023, 06:00 Uhr verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einem Fahrradschuppen der Thüringer Verwaltungsschule, Hinter dem Bahnhof. In dem Schuppen wurden vier, mit dem Holzboden verschraubte Fahrradständer, teils fachgerecht abgebaut, teils samt Schrauben aus dem Holz gerissen und entwendet. An den Türen des Schuppens sowie am Vorhängeschloß entstand dabei Sachschaden. Rückfragen bitte an: ...

