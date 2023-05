LPI-J: Vorfahrt missachtet

Oberroßla / Mattstedt (ots) - Am gestrigen Dienstag, wurde in der Zeit von 6:00 bis 13:45 Uhr in Oberroßla und in der Zeit von 09:00 Uhr bis 16:30 Uhr in Mattstedt eine Geschwindigkeitskontrolle von der Polizei durchgeführt. Insgesamt wurden 171 Fahrzeuge geblitzt - davon erwarten 120 Temposünder ein Verwarngeld und 50 ein deftiges Bußgeld mit Punkt. Die höchst gemessene Geschwindigkeit betrug an diesem Tag 84 km/h ...

