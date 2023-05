Polizei Düsseldorf

POL-D: Verkehrsunfall in Eller - Linienbus erfasst Fußgänger - 57-Jähriger stirbt später im Krankenhaus - Ermittlungen dauern an

Düsseldorf (ots)

Unfallzeit: Dienstag, 2. Mai 2023, 17 Uhr

Nach einem zunächst nicht folgenschweren Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag in Eller sucht das Verkehrskommissariat der Düsseldorfer Polizei jetzt Zeugen. Ein 57-jähriger Fußgänger war von einem Bus der Linie 735 erfasst und dabei verletzt worden. Nach Zeugenangaben soll der Fußgänger bei "Rot" gegangen sein. In der vergangenen Nacht starb der Düsseldorfer in einem Krankenhaus.

Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei überquerte der Fußgänger zur Unfallzeit die Straße Alt Eller auf der Fußgängerfurt der Ampel bei Rotlicht. Auf der Fahrbahn wurde er dann seitlich von dem abbiegenden Linienbus eines 52-Jährigen erfasst. Der Busfahrer beabsichtigte von der Gumbertstraße aus Richtung Vennhauser Allee in die Straße Alt Eller abzubiegen. Der Fußgänger stürzte in der Folge zu Boden. Rettungskräfte brachten den Mann zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Heute Morgen erreichte das Verkehrskommissariat die Nachricht, dass der 57-Jährige gestorben sei.

Weitere Hinweise von Zeugen werden erbeten an das Verkehrskommissariat der Polizei unter Telefon 0211 - 870-0.

