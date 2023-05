Polizei Düsseldorf

POL-D: Fotofahndung nach Taschendiebstahl! - Wer kennt den abgebildeten Mann?

Düsseldorf (ots)

Anfang September 2022 wurde am Hauptbahnhof in Düsseldorf einem 84-jährigen Mann das Portemonnaie aus seiner Umhängetasche entwendet. Noch am gleichen Tag wurde mit der Debitkarte des Opfers an einem Geldautomaten widerrechtlich Geld abgehoben. Nachdem die bisherigen Ermittlungen nicht zum Ergreifen des mutmaßlichen Taschendiebs geführt haben, wendet sich die Polizei Düsseldorf nun mit einem Foto des unbekannten Geldabhebers an die Öffentlichkeit.

Das Lichtbild ist über das landesweite Fahndungsportal der Polizei NRW abrufbar:

https://polizei.nrw/fahndung/104745

Wer kennt den abgebildeten Mann? Hinweise nimmt das KK 15 der Polizei Düsseldorf unter der Rufnummer 0211-8700 entgegen.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell