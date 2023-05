Polizei Düsseldorf

POL-D: Altstadt - Frau zu Boden gestoßen und Rucksack geraubt - Festnahmen

Düsseldorf (ots)

Altstadt - Frau zu Boden gestoßen und Rucksack geraubt - Festnahmen

Sonntag, 30. April 2023, 00:10 Uhr

Bei einem Raub in der Altstadt in der Nacht zu Sonntag wurde eine Frau leicht verletzt. Mehrere Männer hatten das Opfer zu Boden gestoßen, den Rucksack an sich genommen und waren im Anschluss geflüchtet. Drei Verdächtige konnte durch Beamtinnen und Beamte der Düsseldorfer Polizei kurz nach der Tat gestellt werden. Sie wurden zum Teil vorläufig festgenommen. Einer von ihnen führte die Kreditkarte der Frau mit.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen der Polizei Düsseldorf beabsichtigte eine 58 Jahre alte Frau auf der Schneider-Wibbel-Gasse auf ihr Fahrrad zu steigen, als sie plötzlich von mehreren Personen zu Boden gestoßen wurde. Die Unbekannten griffen sich den Rucksack aus dem Fahrradkorb und flüchteten. Drei Zeugen nahmen die Verfolgung auf und brachen diese erst ab, als die Täter im U-Bahnhof Benrather Straße zunächst auf die Gleise und dann in die "Fahrbahnröhre" in Richtung Graf-Adolf-Platz rannten. Drei Tatverdächtige konnten im Anschluss beim Verlassen der U-Bahnstation Graf-Adolf-Platz durch Beamte der Düsseldorfer Polizei gestellt werden. Sie führten teilweise das Diebesgut mit. Zwei Tatverdächtige, bei denen die Identität nicht zweifelsfrei geklärt werden konnte, wurden festgenommen. Den Rucksack fanden die Polizisten auf dem Fluchtweg und händigte ihn der Frau aus.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell