Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unfall beim Abbiegen auf Kohlenstraße: Ermittler suchen Zeugen und grünen Lkw

Kassel (ots)

Kassel-Bad Wilhelmshöhe: Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei suchen Zeugen eines Unfalls, der sich am vergangenen Donnerstag, 22.09.2022, gegen 10:30 Uhr, an der Einmündung Bertha-von-Suttner-Straße / Kohlenstraße ereignet. Dort waren ein Ford Focus und ein Lkw seitlich zusammengestoßen. Der Pkw war dabei erheblich beschädigt worden. Der Lkw-Fahrer hatte seine Fahrt anschließend fortgesetzt. Möglicherweise hatte er den Zusammenstoß nicht bemerkt. Mit der Veröffentlichung des Falls erhoffen sich die Ermittler nun, Hinweise auf den derzeit noch unbekannten grünen Lkw oder zum Unfallhergang von Zeugen zu bekommen.

Wie die Fahrerin des Pkw, eine 26-Jährige aus Niestetal, bei der Erstattung der Unfallanzeige gegenüber der Polizei angab, war sie mit ihrem Pkw auf der Bertha-von-Suttner-Straße in Richtung Kohlenstraße unterwegs. An der roten Ampel zur Kohlenstraße habe sie zunächst hinter dem großen Laster auf dem rechten der beiden Linksabbiegestreifen gestanden. Als es Grün wurde, sei sie auf den linken der beiden Fahrstreifen in Richtung Kohlenstraße gewechselt, um an dem Lkw vorbeizufahren. Dabei war es aus noch nicht bekannten Gründen zum seitlichen Zusammenstoß gekommen. Der Ford Focus war dadurch auf der gesamten Beifahrerseite erheblich beschädigt worden. Die Schadenshöhe wird auf ca. 15.000 Euro geschätzt. Der Lkw-Fahrer hatte seine Fahrt ohne anzuhalten fortgesetzt und war schließlich von der Kohlenstraße nach links in die Wittrockstraße abgebogen, so die 26-Jährige. Das Kennzeichen des Lasters habe sie in der Hektik nicht abgelesen.

Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe bitten Zeugen, die den Unfall am vergangenen Donnerstag möglicherweise beobachtet haben und Angaben zum Unfallhergang machen können oder die Hinweise auf den grünen Lkw geben können, sich unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell