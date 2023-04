Polizei Düsseldorf

POL-D: Gaststättenkontrolle in Stadtmitte - "ET PRIOS" lässt illegalen Spielclub auffliegen - Tische, Spielgeräte, Bargeld und eine Schusswaffe sichergestellt

Offensichtlich in ein "Wespennest" stachen gestern Abend Polizei (Einsatztrupp PRIOS) und das Ordnungsamt der Stadt bei der Gaststättenkontrolle eines Cafés an der Bismarckstraße. In einem Anbau der Gaststätte entdeckten die Beamten einen illegalen Spielclub. Mehrere Geräte mit Bargeld bestückt, ein Pokertisch, 7505 Euro "am Mann" und eine scharfe Schusswaffe wurden sichergestellt.

Die Beamten stellten mehrere Personalien fest. Entsprechende Strafanzeigen, auch wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Waffengesetz werden vorgelegt. Die Ermittlungen des Fachkommissariats dauern an.

