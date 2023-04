Polizei Düsseldorf

POL-D: Verkehrskontrollen in Oberbilk - Schwerpunkt Alkohol und Drogen - Diverse Ordnungswidrigkeiten und Blutproben - Mann ohne Führerschein, mit Messer, Medikamenten und offenem Haftbefehl unterwegs

Düsseldorf (ots)

Donnerstag, 27. April 2023, 10:00 Uhr bis 15:30 Uhr

Bei Schwerpunktkontrollen (Alkohol und Drogen) gestern in Oberbilk ahndeten die Beamtinnen und Beamten der Düsseldorfer Polizei mit Unterstützung von Teilnehmern des LAFP-Seminars "Drogen im Straßenverkehr" und Kräften des Hauptzollamts eine Vielzahl an Verstößen. Es gingen ihnen dabei nicht nur Fahrzeugführer, die offensichtlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln standen, ins Netz. Ein Mann führte in seinem Pkw gefährliche Gegenstände und Medikamente mit und war ohne Führerschein, jedoch mit offenem Haftbefehl unterwegs.

Hier Auszüge aus dem Einsatzbericht:

Acht Fahrzeugführer standen unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Ihnen wurden Blutproben entnommen.

Ein Mann führte kurz vor der Kontrollstelle einen Fahrerwechsel mit seiner Beifahrerin durch. Grund dafür war offensichtlich, dass er keinen Führerschein und einen offenen Haftbefehl hatte und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Weiterhin fanden die Beamten in seinem Auto einen Teleskopschlagstock, ein Einhandmesser sowie größere Mengen verschreibungspflichtiger Medikamente.

Ein Fahrzeugführer war mit einem ehemaligen amerikanischen Streifenwagen unterwegs. Die Sondersignalanlage funktionierte einwandfrei und konnte durch den Fahrer jederzeit eingeschaltet werden.

Den Beamten fiel ein weiteres Fahrzeug auf, bei dem der Versicherungsschutz erloschen war. Der Fahrer war einen Tag zuvor aus der Haft entlassen.

Durch Kräfte des Zolls wurde eine Person wegen Verdachts des illegalen Aufenthalts festgenommen.

