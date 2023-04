Polizei Düsseldorf

POL-D: Streit in der Altstadt eskaliert - Mann durch Stiche lebensgefährlich verletzt - Mehrere Tatverdächtige auf der Flucht - Mordkommission ermittelt

Düsseldorf (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Polizei Düsseldorf und der Staatsanwaltschaft

Sonntag, 30. April 2023, 01:25 Uhr

Die Düsseldorfer Polizei ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts von heute Nacht in der Altstadt. Zwei Männer waren mit einer Personengruppe (vermutlich Jugendliche / Heranwachsende) offenbar in einen Streit geraten. Im Zuge dessen erlitt ein 29-Jähriger lebensgefährliche Verletzungen, die aktuell in einem Krankenhaus behandelt werden. Die Täter flüchteten. Eine Mordkommission wertet Aufnahmen der Videobeobachtung aus.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen hielten sich zwei Männer in der Altstadt auf, als sie auf der Kapuzinergasse mit einer Gruppe von Jugendlichen / Heranwachsenden zunächst in einen verbalen Streit gerieten. Im weiteren Verlauf wurde einer der beiden Männer (29 Jahre alt) angegriffen und durch mehrere Stiche so schwer verletzt, dass er in einem Krankenhaus notoperiert werden muss. Die Jugendlichen / Heranwachsenden (etwa vier bis fünf Personen) flüchteten. Eine Fahndung verlief bislang ohne Erfolg. Die Mordkommission ermittelt auf Hochtouren.

Wer Hinweise zur Tat und / oder zu den Tätern geben kann, meldet sich bitte bei dem zuständigen Kriminalkommissariat 11 der Düsseldorfer Polizei unter Telefon 0211-8700.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell