Polizei Düsseldorf

POL-D: Oberkassel

Volmerswerth

Flehe - "Schönwetter-Einbrecher" mit E-Scooter unterwegs - Festnahme auf frischer Tat - Weitere Geschädigte gesucht

Düsseldorf (ots)

Die Polizei nahm am Dienstagnachmittag in Oberkassel einen "alten Bekannten" auf frischer Tat fest. Der Verdächtige konnte nach einem Diebstahl aus einem Wohnhaus auf einem gemieteten E-Scooter gestoppt werden. Bei ihm fanden die Beamten Bargeld aus der frischen Tat sowie möglicherweise weiteres Diebesgut. Die Ermittler des Einbruchskommissariats (KK14) suchen nun nach anderen Geschädigten und bitten um Hinweise.

Eine Anwohnerin der Düsseldorfer Straße hatte den Verdächtigen zur Rede gestellt, als dieser ihr Haus, angeblich auf der Suche nach einer bestimmten Adresse, verlassen hatte. Kurz darauf stellte sie den Verlust von Bargeld fest und rief umgehend die Polizei. In die sodann eingeleitete Fahndung waren mehrere Streifen- sowie Zivilwagen eingebunden und tatsächlich entdeckten die Beamten den Beschriebenen mit einem Mietroller auf dem Kaiser-Wilhelm-Ring. Bei dem Verdächtigen, einem 29-Jährigen mit deutscher und tunesischer Staatsangehörigkeit, fanden sich größere Bargeldbeträge. Er ist bereits wegen einer Vielzahl an Straftaten, zumeist Eigentumsdelikte, polizeilich in Erscheinung getreten. Er wurde gestern dem Haftrichter vorgeführt und der erlassene Haftbefehl gegen Zahlung einer Kaution zunächst außer Vollzug gesetzt. So geht der Mann offenbar vor:

Mit seinem eigenen Auto, einem Mini Clubman, begibt er sich stets in Tatortnähe und steigt auf einen angemieteten E-Scooter um. Hier ist er dann auf der Suche nach offenstehenden Türen, wie es sie gerade bei schönem Wetter vermehrt gibt. Einmal im Inneren eines Wohn- oder Geschäftshauses, rafft er schnell leicht transportable Gegenstände oder Bargeld zusammen und verlässt den Tatort in der Regel ohne direkt erkennbare Spuren.

Die Ermittlerinnen und Ermittler des KK 14 fragen nun: Wer hat zuletzt in den Stadtteilen Oberkassel, Volmerswerth oder Flehe verdächtige Beobachtungen rund um einen Mann mit einem Pkw Mini Clubman, bzw. E-Sooter gemacht? Wer vermisst plötzlich und möglicherweise nicht erklärbar in den genannten Stadtteilen kleinere Wertgegenstände oder Bargeld und hat dies bislang noch nicht der Polizei gemeldet? - Hinweise werden erbeten an das KK 14 unter Telefon 0211-8700.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell