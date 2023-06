Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Nachtragsmeldung Brand Mammelzen Vollbrand einer Scheune mit angrenzendem Wohnhaus

Mammelzen (ots)

Am Freitagabend, den 09.06.2023, gegen 18:50 Uhr informierte die Integrierte Rettungsleitstelle Montabaur die Polizei in Altenkirchen über den Brand einer Scheune in der Ortschaft Mammelzen / Kreis Altenkirchen. Durch die Einsatzkräfte vor Ort wurde der Vollbrand der Scheune festgestellt. Weiterhin schlugen die Flammen auf das angrenzende Wohnhaus über, wodurch diese ebenfalls in Brand geriet. Die Brandursache ist gegenwärtig noch unklar, die Ermittlungen dahingehend dauern an. Das gegenwärtig von einem Ehepaar bewohnte Haus wurde nahezu vollständig zerstört und ist unbewohnbar. Glücklicherweise wurde der Brand von dem Hauseigentümer frühzeitig bemerkt. Von daher ist es zu keinem Personenschaden gekommen. Neben den zerstörten Gebäuden wurde auch eine Stromleitung in Mitleidenschaft gezogen, sodass angrenzende Häuser derzeit ohne Strom sind. Durch die örtlichen Feuerwehren, die mit mehr als 60 Kräften im Einsatz waren, konnten das Feuer nach mehrstündiger Löscharbeit unter Kontrolle gebracht werden. Die Löscharbeiten dauern noch an. Die Schadenshöhe kann derzeitig nur abgeschätzt werden und beläuft sich auf ca. 100000, -- EUR.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell