POL-PDNR: Pressemeldung der Polizeiinspektion Betzdorf 09.06. bis 10.06.2023

Betzdorf / Kirchen (ots)

Trunkenheit im Verkehr

Am 09.06.2023 gegen 23:00Uhr führten die Beamten der Polizei Betzdorf eine allgemeine Verkehrskontrolle in der Alsbergstraße in Betzdorf durch. Bei dem Fahrzeugführer des PKW's konnte während der Kontrolle Alkoholgeruch festgestellt werden, sodass Folgemaßnahmen notwendig waren. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Ein Strafverfahren wurde eröffnet.

Verkehrsunfall mit Flucht

Im Zeitraum vom 09.06.2023 zwischen 14:20Uhr und 14:38Uhr kam es zu einer Unfallflucht auf dem Lidl-Parkplatz in Kirchen. Der Fahrzeugführer eines weißen Kleinwagens schlug vermutlich beim Aussteigen mit der Fahrertüre gegen die Beifahrertüre des geschädigten Fahrzeuges. Durch den Zusammenstoß wurde ein Sachschaden in Form von Kratzern und einer Eindellung von zirka 1000 Euro verursacht. Der Fahrzeugführer verließ die Unfallstelle ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Betzdorf zu melden.

