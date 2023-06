Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Straßenverkehrsgefährdung

St. Katharinen (ots)

Am Samstagmittag, gegen 13:30 Uhr kam es auf der L 254 zwischen St. Katharinen und Kretzhaus zu einem riskanten Überholmanöver durch den Fahrer eines schwarzen BMW. Die Geschädigten konnten nur durch starkes abbremsen einen Zusammenstoß mit dem BMW verhindern. Kurz darauf traf der geschädigte Fahrer an der Tankstelle in Kretzhaus den Fahrer des BMW an und wollten diesen auf seine riskante Fahrweise ansprechen. Der ca. 40-jährige Mann beleidigte und bedrohte daraufhin den Geschädigten. Dieser entfernte sich daraufhin vom Tankstellengelände und erstattete bei der Polizei in Linz Strafanzeige. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

