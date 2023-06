Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Geldbörsendiebstahl

Rheinbreitbach (ots)

Am Samstagmorgen im Zeitraum von 10:15 - 10:45 Uhr kam es zu einem Geldbörsendiebstahl im LIDL Markt in Rheinbreitbach. Einer 76-jährigen Geschädigten wurde in einem unbemerkten Moment das Portmonee aus der umgehängten Handtasche entwendet. Der Frau fiel das Fehlen erst an der Kasse auf. Zeugen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Linz unter 02644-9430 oder pilinz@polizei.rlp.de, zu melden.

