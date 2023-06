Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Fahrzeugbrand

Asbach (ots)

In den frühen Morgenstunden des 11.06.2023 kam es in der Bonner Straße in Asbach-Germscheid zu einem Fahrzeugbrand an einem abgestellten PKW. Nach ersten Erkenntnissen geriet das Fahrzeug infolge eines technischen Defekts in Vollbrand und musste durch die Feuerwehr Asbach abgelöscht werden.

