POL-PDNR: Diebstahl an Motorroller

Betzdorf (ots) - Verkehrsunfallflucht Die Geschädigte parkte ihr Fahrzeug am Samstag, den 10.06.2023 im Zeitraum von 09:30Uhr bis 10:00Uhr auf dem Parkplatz des Einkaufsmarktes in der Straße "An der Stürze" in Niederfischbach. Vermutlich während eines Ein- bzw. Ausparkvorganges touchierte ein bislang unbekanntes Fahrzeug das Fahrzeug der Geschädigten, wodurch ein etwa 30cm langer Kratzer verursacht wurde. Insgesamt ...

