POL-PDNR: Wochenendbericht der PI Betzdorf

Verkehrsunfallflucht

Die Geschädigte parkte ihr Fahrzeug am Samstag, den 10.06.2023 im Zeitraum von 09:30Uhr bis 10:00Uhr auf dem Parkplatz des Einkaufsmarktes in der Straße "An der Stürze" in Niederfischbach. Vermutlich während eines Ein- bzw. Ausparkvorganges touchierte ein bislang unbekanntes Fahrzeug das Fahrzeug der Geschädigten, wodurch ein etwa 30cm langer Kratzer verursacht wurde. Insgesamt entstand ein Sachschaden von zirka 1000EUR.

Körperverletzung / Beleidigung

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (10.06-11.06.2023) wurde der Polizei eine Schlägerei auf dem Dorffest in Kirchen (Sieg) gemeldet. Vor Ort stellte sich heraus, dass es zum Streit zweier Personengruppen gekommen sei, infolgedessen zwei Personen der geschädigten Gruppe mittels Schlägen der Beschuldigten verletzt wurden. Weiterhin seien die Personen der geschädigten Gruppe mehrfach beleidigt worden. Die Beschuldigten flüchteten bereits vor dem Eintreffen der Polizei. Zeugen, die Angaben zu den o.g. Sachverhalten machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Betzdorf zu melden.

