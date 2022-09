Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: Verkehrsunfall mit drei Verletzen in Pulheim

Pulheim (ots)

Am Samstagmorgen (24. September) befuhren ein 22-jähriger und eine 25-jährige Autofahrerin, samt Beifahrerin die B59 von Rommerskirchen kommend in Richtung Köln. An der Einmündung B59/ Venloer Straße bremste die vorausfahrende Autofahrerin bei Rotlicht ab. Der 22-jährige bemerkte dies zu spät und fuhr auf das stehende Auto auf. Die beiden Fahrzeuge waren stark deformiert. Die Airbags des auffahrenden Fahrzeuges hatten ausgelöst. Beide Fahrzeuge mussten durch ein Abschleppfahrzeug aufgeladen und von der Unfallstelle entfernt werden. Durch den Zusammenstoß verletzen sich der Unfallfahrer, sowie die beiden Insassen des zweiten Fahrzeuges leicht. Ein Rettungswagen verbrachte sie in ein nahegelegenes Krankenhaus. Die Polizei sperrte die Unfallstelle für die Zeit der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme ab. Die Ermittlungen des Verkehrskommissariats dauern an. (th)

