Polizei Steinfurt

POL-ST: Wettringen, Rennradfahrer bei Unfall verletzt Welbergener Damm kurzzeitig gesperrt

Wettringen (ots)

Bei einem Rennradunfall ist am frühen Samstagabend (24.06.2023) gegen 17.30 Uhr ein 36-jähriger Ochtruper schwer verletzt worden. Eine Gruppe von etwa 20 Radfahrern befuhr den Welbergener Damm in Richtung ortsauswärts. In Höhe der Einmündung Lükenstiege musste die Gruppe stark bremsen. Der 36-Jährige fuhr auf den vorausfahrenden Fahrer, einen 63-jährigen Mann aus Ahaus, auf und kam zu Fall. Hierbei verletzte er sich schwer. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der 63-Jährige blieb unverletzt. Zur Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme war der Welbergener Damm gesperrt.

