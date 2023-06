Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, 11-Jährige von Auto überrollt, leicht verletzt Am Combi-Markt am Kardinal-Galen-Ring

Rheine (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Kardinal-Galen-Ring ist am Freitagmittag (23.06.23) gegen 11.30 Uhr ein 11-jähriges Mädchen leicht verletzt worden. Es war von einem Pkw überrollt worden. Ein 87-jähriger Autofahrer aus Rheine wollte mit seinem grünen Opel aus der Zufahrt zum Combi-Parkplatz auf der rückwärtigen Seite des Marktes auf die Straße in Richtung Neuenkirchener Straße fahren. Zur gleichen Zeit kam das 11-jährige Mädchen mit einem Tretroller aus Richtung Neuenkirchener Straße auf dem Gehweg angefahren. Es kam zur Kollision, wobei das Mädchen vom Pkw überrollt wurde. Mehrere Zeugen eilten zur Hilfe. Der Autofahrer fuhr seinen Wagen dann zur Seite, rechts auf Grünstreifen. Dabei wurde eine Laterne beschädigt. Die Elfjährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von rund 750 Euro.

