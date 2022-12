Polizei Gütersloh

POL-GT: Raub in Gütersloh - Täter und Opfer gesucht

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Am Donnerstagvormittag (15.12., 10.25 Uhr) hat sich in Gütersloh eine Raubstraftat ereignet. Mehrere Zeugen gaben an, dass sie an dem sogenannten Dalkeweg, ein Fußweg zwischen der Straße Unter den Ulmen und der B61 an der Dalke entlang, eine Rangelei zwischen zwei Männern beobachtet haben. Zuvor soll ein Mann mit einem Fahrrad den anderen Mann abgedrängt haben. Im Zuge der Auseinandersetzung brachte er den Mann zu Boden. Dabei zog er dem auf dem Boden liegenden Mann die Geldbörse aus der Tasche. Anschließend fuhr der Räuber mit einem Mountainbike über den Dalkeweg in Richtung Herzebrocker Straße. Er war dunkel gekleidet und wurde als hager bezeichnet. Das Rad soll weiß gewesen sein.

Der auf dem Boden liegende Mann stand auf und ging in Richtung Rhedaer Straße davon. Er wurde mit grauen Haaren beschrieben. Er hatte eine braune Jacke an und trug zwei Jutebeutel. Auf die Ansprache der Zeugen reagierte er nicht. Den Zeugenangaben nach wirkte er geistig beeinträchtigt. Möglicherweise hat er den Diebstahl der Geldbörse aufgrund des Gerangels nicht sofort bemerkt.

Die Polizei sucht weitere Zeugen. Wer kann Hinweise zu dem Täter und dem Geschädigten geben? Wer hat die Auseinandersetzung beobachtet? Hinweise dazu nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell