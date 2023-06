Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Brand in den Grünanlagen Sundern

Hamm-Herringen (ots)

Der Brand einer Grünfläche und von Geäst im Wäldchen Sundern in Herringen beschäftigte am Dienstag, 27. Juni 2023, die Feuerwehr und die Polizei. Gegen 15.45 Uhr ging die Meldung über das Feuer bei der Feuerwehr ein. Es wurde ein schmaler Streifen Wiese über eine Länge von etwa 60 Metern und bewaldetes Terrain in einem Umfang von etwa 5 x 5 Metern in Mitleidenschaft gezogen. Vor Ort konnten Kräfte der Feuerwehr abgebrannte Wunderkerzen auffinden. Es steht zu vermuten, dass durch diese der Brand auslöst wurde. Die Höhe des Sachschadens kann derzeit nicht beziffert werden. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder unter der E-Mail-Adresse hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (rs)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell