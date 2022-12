POL-PPRP: (Ludwigshafen-West)-Ohne Führerschein verunfallt

Ludwigshafen (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (13.12.2022 - 14.12.2022) wurden an zwei Fahrzeugen in der Kaiserstraße und der Alten Weinstraße Katalysatoren herausgeschnitten und entwendet. Wer hat die Taten beobachtet oder im genannten Zeitraum an den Tatörtlichkeiten verdächtige Personen wahrgenommen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder ...

