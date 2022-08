Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Radfahrer bei Unfall verletzt

Recklinghausen (ots)

An der Ecke Emscherstraße/Leusbergstraße hat es am Dienstagmittag einen Verkehrsunfall gegeben, an dem ein Streifenwagen beteiligt war. Ein 58-jähriger Radfahrer aus Herne wurde leicht verletzt. Der Streifenwagen war gegen 13.30 Uhr auf dem Weg zu einem Einsatz - mit eingeschaltetem Blaulicht. Der Fahrer musste ausscheren, um an einem stehenden Fahrzeug vorbeizufahren. Im gleichen Moment wollte der 58-jährige Pedelec-Fahrer von der Leusbergstraße nach links in die Emscherstraße abbiegen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, bremsten sowohl der Fahrer des Streifenwagens als auch der Radfahrer stark ab. Eine Kollision konnte verhindert werden, allerdings stürzte der Radfahrer. Der Mann wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Besatzung des Streifenwagens blieb unverletzt. Am Fahrrad entstand leichter Sachschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell