POL-PPRP: Anhänger aufgebrochen - Werkzeug entwendet

Ludwigshafen (ots) - Am Mittwochabend (14.12.2022) wurde ein Brand in einem Baumarkt in der Oderstraße gemeldet. Vor Ort wurde festgestellt, dass ein Pappkarton mit Feuerzeugen in Brand geraten war. Die Feuerwehr hatte diesen bereits gelöscht. Da sich Hinweise auf eine Brandstiftung ergaben, wurden die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail ...

