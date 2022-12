POL-PPRP: Einbruch in Firmengebäude - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) - Zwei Fahrradfahrer stießen am Donnerstagmorgen (15.12.2022) auf einem Fahrradweg in der Rheinuferstraße frontal zusammen. Beide Radfahrer im Alter von 25 und 62 Jahren wurden hierbei verletzt und mussten in einem Krankenhaus medizinisch versorgt werden. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de . ...

